Новое «чудо-оружие» России во время послания Путина иллюстрировали кадрами из старого документального фильма

Во время сегодняшнего выступления Владимир Путин похвастался чудо-оружием, которого нет в мире нигде, кроме России.

Однако, как пишет hvylya.net, для иллюстрации достижений российского ВПК использовался материал, снятый и показанный на российском телевидении еще 11 лет назад,

Эти кадры эти кадры были взяты из российского документального фильма о ядерном щите СССР, снятого еще в 2007 году.