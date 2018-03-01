Новое «чудо-оружие» России во время послания Путина иллюстрировали кадрами из старого документального фильма
Во время сегодняшнего выступления Владимир Путин похвастался чудо-оружием, которого нет в мире нигде, кроме России.
Однако, как пишет hvylya.net, для иллюстрации достижений российского ВПК использовался материал, снятый и показанный на российском телевидении еще 11 лет назад,
Эти кадры эти кадры были взяты из российского документального фильма о ядерном щите СССР, снятого еще в 2007 году.
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