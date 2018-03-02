Минское «Динамо» проиграло «Словану» в заключительном матче сезона

1 марта в заключительном для себя матче сезона минское «Динамо» проиграло в гостях братиславскому «Словану» со счетом 2:4 (1:2, 0:1, 1:1).

У «Динамо» шайбы забросили Куинтон Хауден (02:50, ассистенты – Джек Скилли, Джастин Фонтейн) и Кристиан Хенкель (52:09, ассистенты – Александр Китаров, Данила Карабань).

В итоговой таблице регулярного сезона в Западной конфренции минское «Динамо» после 56 матчей заняло 10-е место с 73 очками (20 побед в основное время, 1 — в овертайме, 4 — по буллитам, 2 поражения в овертайме, 1 — по буллитам, 28 — в основное время, разница шайб 112-129). Отставание от зоны плей-офф составило 10 очков.

Лучшим бомбардиром команды стал канадский защитник Марк-Андре Граньяни — 35 баллов (6+29). Больше всего шайб забросил еще один канадец форвард Куинтон Хауден – 17.

«Динамо» попадало в плей-офф в 2011, 2012, 2015 и 2017 годах (неизменно проигрывало в первом раунде), не попадало в 2009, 2010, 2013, 2014, 2016 и 2018 годах.