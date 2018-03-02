В Хабаровске предотвращено нападение на Ольгу Бузову

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Неизвестный мужчина ломился в концертный зал в Хабаровске, где выступала певица и телеведущая Ольга Бузова. Он кричал, что у него в сумке оружие и он откроет огонь, сообщается в Instagram-аккаунте «Криминальный Хабаровск».

 

Ненормативная лексика! В Хабаровске произошло покушение на поп-диву Ольгу Бузову и её поклонников, сообщают очевидцы. «Этот мужчина начал ломиться в концертный зал, его не пускали, он кричал, что у него в сумке оружие и он сейчас начнет стрелять,охранник его вырубил с одного удара. После приехала полиция и его забрали в отделение», - сообщила свидетельница. Возможно, агрессивный мужчина находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и до конца не осознавал, что творит. По другой версии, нарушителя раздражало творчество Ольги Бузовой и её фанаты, что стало для него весомой причиной ворваться в зал с оружием с желанием расстрелять присутствующих. Официальную же версию позже огласят правоохранительные органы. Стали очевидцами происшествия? Присылайте нам #news#новостихабаровска#хабаровскийкрай#дальнийвосток#рф#двстолица#Vladivostok#Khabarovsk#Хабаровск#ольгабузова#Khv_photo#khv_sport#khvphoto#newskhv#instakhv#khv#khv_insta#khv27region#prokhv#хабара#ностидв#27region#27региони#vdk#komsomolsk#Биробиджан#полиция#угроза#бузова

Публикация от Криминальный|Хабаровск (@criminal_khv)


Под звуки фанеры. Ольга Бузова приехала в Минск открывать рот

По информации блога, охранник нейтрализовал мужчину с одного удара, затем его забрала полиция. Очевидцы сообщают, что напавший, вероятно, был пьян.

«По другой версии, нарушителя раздражали творчество Ольги Бузовой и ее фанаты, что стало для него весомой причиной ворваться в зал с оружием с желанием расстрелять присутствующих», — отмечается в паблике.

Официальных комментариев от полиции пока не поступало.


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Тэги: Россия покушение Персона: Ольга Бузова Город: Хабаровск

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