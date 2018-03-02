Посевную кампанию в Беларуси пообещали начать через две недели

Посевная кампания в Беларуси начнется через две недели. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил заместитель премьер-министра Михаил Русый.

«Зимовка проходит нормально, за исключением двух регионов, где мало снега. Сейчас главная задача — готовить и накапливать минеральные удобрения. Через 10-15 дней пойдем в поле. Повторяется прошлый год, когда Брест завершил сев, а в Витебске еще снег лежал. Поэтому в сжатые сроки надо будет провести сев в северных и центральных районах, — отметил Михаил Русый. — Ведется ремонт техники. В марте планируется завершить погашение топливного кредита».

Подготовка к посевной в целом идет по плану. Правительство поручило принять меры по обеспечению готовности не менее 95% имеющейся у сельхозорганизаций техники для проведения весенних полевых работ до 25 марта, заготовки травяных кормов — до 15 мая, уборки зерновых и зернобобовых культур, первичной обработки и хранения зерна — до 20 июня. Зимовка скота идет удовлетворительно, пишет БЕЛТА.

«Получили валовой показатель роста к январю 2016 года — 104%», — отметил Михаил Русый. При этом он подчеркнул, что в разных регионах ситуация складывается по-разному, многое зависит от человеческого фактора.