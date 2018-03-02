Гражданин Беларуси подозревается в даче взятки сотруднику ФСБ за пропуск пяти фур с санкционкой

Следственным комитетом РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего гражданина Беларуси. Он подозревается в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, за совершение заведомо незаконных действий).

Коррупционное преступление, выявлено совместно с сотрудниками ПУ ФСБ России по Смоленской области.

По версии следствия, 12 февраля 2018 года подозреваемый путем безналичного перевода на банковскую карту, передал взятку в размере 50 тысяч рублей (около 880 долларов) оперуполномоченному пограничного управления ФСБ России по области за решение вопроса об обеспечении перемещения через государственную границу пяти грузовых машин с запрещенными к ввозу товарами.

Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.