Фотофакт. В Минске отметили День итальянского дизайна

1 марта посольство Италии провело в Минске мероприятие, посвященное Дню итальянского дизайна 2018. Состоялась панельная дискуссия «Дизайн вне времени: определяя классику завтрашнего дня». Белорусские специалисты познакомились с основами современного промышленного итальянского дизайна. Его представили два молодых, но уже прославленных дизайнера: Паоло Дель Эльче и Денис Гвидоне, пишет БелаПАН.

Паоло Дель Эльче окончил Миланский политехнический университет и курс специализации в Осло, сотрудничал с фирмой Danese группы компаний Artemide, сейчас возглавляет отдел дизайна интерьеров в группе компаний David Chipperfield. Он является победителем многочисленных премий, среди которых Premio Camcon 2008, Red Dot Award 2011, XXII Compasso d’Oro ADI 2014, Premio Oikos 2017. Многие из его дизайнерских объектов были опубликованы в авторитетных журналах, посвященных дизайну, и нашли свое место в коллекциях ценителей.

Денис Гвидоне окончил архитектурный факультет Миланского политехнического университета и Архитектурную школу Порту. Он также является участником и обладателем многочисленных престижных международных премий в области дизайна, таких как IDA International Design Award в Лос Анжелесе, Adam’o Eva, Idot, Premio Bruno Munari, ADI Index 2010, особо отмечен на конкурсе Young Design Award 2011, обладатель специальной премии Изумительный дизайн на конкурсе Young & Design 2012.