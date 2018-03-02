У патриарха Кирилла появился аккаунт в Instagram для «неформальных фото»

У Патриарха Московского и всея Руси Кирилла появился аккаунт в Instagram, который озаглавлен как «День патриарха», сообщила пресс-служба РПЦ.

В нем планируется размещение «неожиданных и неформальных моментов» его ежедневного служения, фотографий и видеороликов.

Публикация от Patriarch Kirill (@dayofpatriarch) Мар 1, 2018 в 12:01 PST

«Не все фотографии и видео входят в альбомы на официальном сайте Московской патриархии, многие моменты служения патриарха остаются за кадром. Интересные, неформальные фотографии и ролики теперь будут появляться в Instagram», — цитируют российские СМИ пресс-секретарь патриарха Александра Волкова.