Минтранс: нерегулярные перевозчики начали обращаться для получения права перевозок в регулярном сообщении

Заместитель министра транспорта и коммуникаций Александр Шишко 1 марта рассказал, какие меры предпринимаются для урегулирования ситуации на рынке автоперевозок пассажиров.

«Ситуация нами постоянно контролируется. Сегодня мы встречались в Администрации президента с перевозчиками по их инициативе, разъяснили нормы закона и порядок заключения договоров на перевозку пассажиров. Думаю, мы нашли взаимопонимание. В каждой области организован прием заявлений, и во многих регионах нерегулярные перевозчики уже начали обращаться с заявлениями для получения права на осуществление автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении. Мы предлагаем перевозчикам предоставлять приблизительно такие же расписания, по которым они и работали», — цитирует Александра Шишко агентство БЕЛТА.

Указанные договоры носят временный характер до проведения конкурса с учетом требований Положения о порядке проведения конкурса на право выполнения автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении, утвержденного постановлением Совета Министров №1398 от 24 сентября 2008 года. В Совете Министров состоялась видеоконференция с облисполкомами под руководством заместителя премьер-министра Анатолия Калинина.

«Облисполкомы нам доложили о принимаемых мерах по увеличению количества автобусов на наиболее значимых маршрутах. Кроме того, с 3 марта назначен дополнительный поезд Минск-Полоцк. Будем принимать все меры для удобства и безопасности пассажиров», — подчеркнул замминистра.

26 февраля вступили в силу изменения в законодательство, которые обязывают частных перевозчиков заключать договора с государственным оператором, работать только через вокзалы и иметь маршрут движения с согласованными остановочными пунктами.

Чтобы обслуживать маршруты, компании-перевозчики должны участвовать в конкурсах, платить перронные сборы, устанавливать системы навигации и выполнять ряд других условий.