В Лепельском районе лоб в лоб столкнулись фура и легковушка: есть погибшие и пострадавшие

В Лепельском районе 1 марта около 19:00 на 139-м километре автодороги Минск-Витебск произошло лобовое столкновение легкового автомобиля «Джили» и фуры «Вольво».

В легковушке ехали две женщины: одна из них погибла, вторая с травмами различной степени тяжести была доставлена в больницу.

Устанавливается, кто из них находился за рулем «Джили» и другие подробности происшествия, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома