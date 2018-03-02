В Лепельском районе лоб в лоб столкнулись фура и легковушка: есть погибшие и пострадавшие

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В Лепельском районе 1 марта около 19:00 на 139-м километре автодороги Минск-Витебск произошло лобовое столкновение легкового автомобиля «Джили» и фуры «Вольво».

В легковушке ехали две женщины: одна из них погибла, вторая с травмами различной степени тяжести была доставлена в больницу.

Устанавливается, кто из них находился за рулем «Джили» и другие подробности происшествия, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Витебского облисполкома.

 

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома


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Тэги: ДТП Город: Лепель

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