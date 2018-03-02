В Бегомле в результате пожара в жилом доме пять человек были госпитализированы

В Бегомле в жилом доме произошел пожар, в результате которого пять человек были госпитализированы, еще семь – эвакуированы.

Фото МЧС

Сообщение о возгорании в квартире в городском поселке Бегомль Докшицкого района поступило в МЧС 1 марта в 20:58. В результате пожара в квартире, принадлежащей гражданке 1955 года рождения, закопчены стены, потолочное перекрытие.

Работники МЧС спасли пять человек, которые с отравлением продуктами горения были госпитализированы. Из соседних квартир были эвакуированы семь человек.

Причина пожара устанавливается, сообщает МЧС.