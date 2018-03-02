Госпитализированная после лобового столкновения «Джили» и фуры женщина-водитель скончалась

В Лепеле возбуждено уголовное дело по факту аварии в районе деревни Барсуки, в результате которой погибли две женщины.

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома

ДТП произошло 1 марта около 18:20 на 139-м километре автодороги Минск — Витебск. Автомобиль «Джили» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым «Вольво» с полуприцепом.

«Джили» управляла 60-летняя жительница Минска. Она с телесными повреждениями была доставлена в больницу, где около 20:00, не приходя в сознание, скончалась. В качестве пассажира на переднем сидении в легковом автомобиле ехала 43-летняя жительница Солигорского района. Она от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

Пятидесятилетний водитель «Вольво», житель Лиды, в ДТП не пострадал.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Следователи совместно с экспертами провели осмотр места происшествия, зафиксировали дорожную обстановку в момент аварии. Для определения степени тяжести и локализации телесных повреждений назначены судебно-медицинские экспертизы. Для установления технического состояния двух автомобилей назначены автотехнические экспертизы, сообщает Следственный комитет.