«Мы должны разобраться с тем, что скрывается за цифрами». Лукашенко обсуждает с правительством экономическое развитие

Отчет правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста заслушивает 2 марта президент Беларуси . Мероприятие проходит в Доме правительства.

«С момента нашей прошлой встречи в подобном формате прошло уже пять лет. Как и в прошлый раз, она проходит в середине пятилетки, чтобы вовремя скоординировать действия, а может быть, где-то и скорректировать задачи», — сказал Александр Лукашенко, открывая мероприятие.

Глава государства отметил, что статистика итогов 2017 года известна и каждый из участников мероприятия, наверняка, готов бойко доложить об успехах в своей сфере.

«В правительстве много разговоров о позитивных подвижках. Однако главная цель нынешнего мероприятия не в том, чтобы довольствоваться достигнутыми показателями. Сегодня мы должны разобраться с тем, что скрывается за средними цифрами, и дать оценку качественной стороне этих «успехов», — цитирует президента БЕЛТА.