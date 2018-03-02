Лукашенко не доволен работой правительства по созданию высокопроизводительных рабочих мест

Александр Лукашенко подверг критике правительство за недостаточную работу по созданию высокопроизводительных рабочих мест.

На это глава государства обратил внимание 2 марта при отчете правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста.

«Крайне настораживает, что исполнение решений главы государства искажено. Мое требование состоит в том, чтобы создавать высокопроизводительные рабочие места. Они и есть основа роста, на них можно зарабатывать приличные деньги, а не просто выплачивать зарплату, как это было в декабре, — отметил Лукашенко. — Я не вникал, как правительство организовало исполнение моего поручения, но результаты никуда не годятся».

Глава государства констатировал, что высокопроизводительных рабочих мест — примерно 5% от созданных. «А на уровне райисполкомов, администраций городов, как мне доложили, слова «высокопроизводительные рабочие места» даже и не слышали. Там видят задачу «главное — держать и не увольнять». Не увольнять, это также важно, человек должен иметь место работы», — продолжил Лукашенко.

Он напомнил, что в конце прошлого года провели большой форум по бизнесу, принят пакет решений, в том числе стимулирующих занятость.

«Но уже через два месяца какие-то умники в правительстве начинают додумывать. Они сами решили, что если человек у себя занимается какой-то простейшей формой самозанятости, то услуги ЖКХ ему нужно предъявлять по полной стоимости. Как вы понимаете, пошли жалобы на этот счет, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Это намеренный саботаж решений gрезидента или недопонимание?»

По мнению главы государства, все это не лучшим образом характеризует эффективность работы правительства по экономической проблематике, пишет БЕЛТА.