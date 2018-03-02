Лукашенко: закредитованность реального сектора растет, упаси вас господь думать о том, чтобы переложить это на бюджет

Александр Лукашенко предупредил правительство о недопустимости перекладывания на бюджет кредитов реального сектора экономики. Об этом главой государства было заявлено 2 марта при отчете правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста.

«На определенные положительные результаты, которые достигнуты в 2017 году, я смотрю, мягко говоря, сдержанно, потому что вижу их реальную цену, — сказал Александр Лукашенко. — ВВП вырос, но не компенсировано падение даже одного 2016 года. Еще нужно карабкаться вверх на 4%, чтобы выйти хотя бы на значения 2014 года».

При этом президент констатировал, что государственный долг растет быстрее, чем экономика, передает БЕЛТА.

«Погасили 2,3 млрд долларов, а взяли почти 3,5 млрд», — заметил он. «Закредитованность реального сектора растет. Упаси вас господь даже думать о том, чтобы переложить это на бюджет. А то я часто стал слышать разговоры о «фискальных рисках». Если это вы меня плавно готовите к тому, чтобы за счет врачей и учителей оплатить бесхозяйственность предприятий, то лучше сейчас прямо скажите об этом и идите домой отдыхать. Предприятия сами должны зарабатывать деньги и платить налоги в бюджет», — подчеркнул глава государства.