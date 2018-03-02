Лукашенко потребовал в течение года превзойти уровень средней зарплаты в 1 тысячу рублей

Александр Лукашенко потребовал в течение года превзойти уровень средней зарплаты в стране в 1 тысячу рублей. Об этом он заявил 2 марта при отчете правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста, передает БЕЛТА.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Я знаю, что стоит за исторически низким уровнем инфляции и почти тысячей рублей в декабре. Вы же буквально выдавили из предприятий эту среднюю тысячу в конце года. Но две трети населения практически этой зарплаты не видели. У половины — ниже шестисот пятидесяти рублей. А 10% населения страны смогли заработать не более трехсот рублей. Это жители в районах, где альтернативы в плане трудоустройства нет», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства также подчеркнул, что пока не видел графика роста зарплаты на 2018 год. «По моей информации, достижение и удержание в 2018 году заработной платы на уровне тысячи рублей не подтверждает ни одна из областей. Это тоже говорит о том, что вы пока не способны ее обеспечить», — считает Александр Лукашенко.

Он заявил губернаторам и премьер-министру, что необходимо быть ближе к проблемам людей. Требование президента в плане повышения зарплаты остается неизменным. «Я уже предупредил. Понимаю, что в декабре вышли примерно на тысячу рублей. В январе зарплата упала, понятно, прогуляли полмесяца практически, отдыхали, Новый год праздновали. Февраль — короткий месяц. Но к концу первого квартала ваша задача — восстановить тысячу рублей, а в течение года — превзойти этот показатель», — поставил задачу глава государства.

По мнению Александра Лукашенко, увеличить данный показатель следует за счет повышения для категории работников с низкой зарплатой. Речь идет, в частности, об учителях, врачах, работниках детских садов, а также социальной сферы и области культуры.