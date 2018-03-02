Единственный кандидат на пост президента Армении Армен Саркисян избран главой государства

Национальное собрание (парламент) Армении избрало Армена Саркисяна президентом страны.

За кандидатуру Армена Саркисяна, который был единственным кандидатом на пост президента, проголосовали 90 депутатов, против — 10, рассказал председатель временной счетной комиссии Национального собрания Гагик Меликян.

«В голосовании принял участие 101 депутат. В урне был 101 бюллетень, один из которых был признан недействительным. Таким образом, Армен Саркисян избран президентом республики», — сказал Гагик Меликян.

Ранее Саркисян занимал должности посла страны в Великобритании и премьер-министра республики.

Кандидатура Саркисяна на пост президента была выдвинута фракциями правящей Республиканской партии (РПА) и Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД).

В настоящее время президентом Армении является Серж Саргсян. Его полномочия официально закончатся 9 апреля. В этот же день в должность вступит новый президент, а правительство уйдет в отставку.

С вступлением в должность нового президента Армения полностью перейдет к парламентской форме правления. Согласно новой конституции страны, президент избирается сроком на семь лет.