Лукашенко: рост цен для населения по-прежнему является проблемой номер один

Александр Лукашенко назвал рост цен проблемой номер один для населения. Этой темы он особо коснулся 2 марта при отчете правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста.

«Людям все равно, какая у нас в стране средняя инфляция. Они делают выводы по ценам на товары, которые покупают каждый день. А там рост как минимум на 8-10% за год. А если услуги сюда добавить, то и больше, а не 4,5% или 6%. Поэтому рост цен для населения по-прежнему является проблемой номер один. Мое требование к главе Нацбанка, как и 4 месяца назад, — сокращение инфляционных ожиданий», — цитирует президента агентство БЕЛТА.