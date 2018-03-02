Hollywood Undead привезли в Минск новый альбом

2 марта в Минске в концертном зале Prime Hall (ТЦ «Замок») выступит американская альтернативная группа Hollywood Undead. Музыканты приехали в Беларусь в рамках мирового тура с новым альбомом «V», который вышел осенью.

Группа Hollywood Undead — парни с улиц Лос-Анджелеса, которые в свои песнях смешивают рок, хип-хоп и метал. На счету коллектива четыре альбома, первые строчки хит-парада «Биллборд» и более 10 миллионов проданных записей по всему миру.

Важным визуальным элементом группы являются маски, дизайн которых обновляется к каждому диску.

В Минск Hollywood Undead приезжают уже во второй раз. Первый концерт состоялся в ноябре 2014-го во Дворце спорта.

Новый альбом «V» стал пятым по счету в дискографии Hollywood Undead. Коллектив выпустил его на собственном лейбле Dove & Grenade Media (при поддержке BMG).

«Мы поняли, что никто не знает нашу музыку лучше нас. Когда мы делали этот альбом, нам не приходилось много думать — мы шли за нашими сердцами. И это коллективная работа. Мы вкладывали кровь, пот, слезы и душу в каждую песню», – говорит J-Dog.

Одним из хитов альбома стала мощная композиция California Dreaming.

«Она о двух сторонах Калифорнии, — рассказывает J-Dog. — Да, здесь есть блеск, гламур, солнце и серф. Но есть и очень плохое: люди без денег на жилье, а также тупые селебрити и вся остальная показуха».