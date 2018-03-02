Кобяков: мы живем по средствам

В Беларуси сохраняется стабильность на валютном и финансовом рынках, заявил премьер-министр Андрей Кобяков 2 марта во время отчета правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста.

Андрей Кобяков отметил, что в 2017 году компенсировано отставание 2016 года. «Вошли в прогнозный коридор пятилетней программы по 11 основным показателям социально-экономического развития страны из 13. Не выполняются два — по темпам роста реальных доходов населения (отставание на 0,6 процентного пункта) и объема строительно-монтажных работ (на 1,1 процентного пункта)», — пояснил премьер-министр.

Таким образом, экономика развивается в целом в соответствии с основными параметрами программы на 2016-2020 годы. При этом сохраняется стабильность на валютном, кредитно-депозитном и финансовом рынках. «В полном объеме и в установленный срок рассчитались по валютным обязательствам. Бюджет в 2017 году исполнен с профицитом (2,8 млрд рублей), который направлен на погашение части внешнего долга», — сказал Андрей Кобяков.

«Все социальные обязательства выполнены при соблюдении режима жесткой экономики. Главный вывод — мы живем по средствам», — резюмировал глава белорусского правительства.

Что касается задач на 2018 год, то все прогнозные показатели доведены до исполнителей — от членов правительства до руководителей исполкомов всех уровней и предприятий. Для межрегиональной и межотраслевой увязки прогноза по задачам и ресурсам в Минэкономики проведена защита планов развития отраслей и регионов. Среди решаемых задач — рост ВВП на 3,5%. Задания развернуты через 53 отраслевых товарных баланса (охватывают более 60% объемов промышленной и сельхозпродукции). Поставлена задача по приросту экспорта товаров и услуг на 2 млрд долларов (105,7% к 2017 году). Ключевые предприятия в рамках защиты бизнес-планов подтвердили более чем 70-процентную наполняемость сбытовых стратегий 2018 года, в том числе обеспеченность внешнеторговыми контрактами. Запланировано привлечение 23 млрд рублей инвестиций из всех источников (темп — 105% к 2017 году), пишет БЕЛТА.

Особое внимание будет уделяться реализации 50 крупнейших проектов с объемом инвестиций 7,6 млрд рублей. Также в центре внимания задача по средней зарплате и создание новых рабочих мест. «Требование по росту зарплаты в увязке с ростом производительности труда остается неизменным», — подчеркнул Андрей Кобяков.