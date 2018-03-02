В Липецке полицейская машина во время погони за нарушителем насмерть сбила сотрудника ДПС

В Липецке погиб сотрудник ДПС, которого насмерть сбила преследовавшая нарушителя полицейская машина. Об этом сообщает региональное управление СК России.

«Следственным отделом по Левобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) по факту гибели 35-летнего сотрудника полиции при исполнении служебного долга. По версии следствия, ночью 1 марта 2018 года на 15 километре трассы «Липецк-Грязи» экипаж ДПС, преследуя 18-летнего правонарушителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Hyundai Accent и двигавшегося со скоростью около 180 км/ч, совершил наезд на своего коллегу. Столкновение произошло в момент, когда старший лейтенант полиции вышел из патрульного автомобиля, припаркованного на обочине, и попытался с помощью жезла и свистка остановить автомобиль нарушителя. От полученных при столкновении травм полицейский скончался», — говорится в сообщении.

В настоящее время установлен совершеннолетний водитель иномарки, а также ее владелец. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе автотехническая, результаты которой помогут выяснить место и все обстоятельства наезда, ведутся допросы.