Лукашенко: очень настораживает стиль и методы работы действующего правительства

Правительству необходимо поменять стиль и методы работы, а также устранить разобщенность в целях. Такое требование Александр Лукашенко озвучил 2 марта во время отчета правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Очень настораживает стиль и методы работы действующего правительства. Унаследовали практически все недостатки прошлого, а лучшее не взяли. Ваша поведенческая модель никак не соответствует матрице задач вертикали власти и целям пятилетки. Все поручения ключевым должностным лицам вертикали власти каждый из вас должен неукоснительно выполнять», — цитирует президента БЕЛТА.

При этом Александр Лукашенко отметил, что времена, когда приступало к работе нынешнее правительство, были тяжелыми, но ему удалось добиться определенных результатов. «Говорить о том, что это правительство никудышное и надо его заменить, было бы неправильным», — сказал глава государства.