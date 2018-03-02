Лукашенко: в следующей пятилетке нам кровь из носу надо достичь планки ВВП в 100 млрд долларов

Валовой внутренний продукт Беларуси в следующей пятилетке должен составить 100 млрд долларов. Такую задачу Александр Лукашенко поставил 2 марта, заслушивая отчет правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«В следующей пятилетке нам кровь из носу надо достичь планки ВВП в 100 млрд долларов. Только это позволит иметь зарплату 1 тысячу долларов и не скатиться в ловушку бедности. Поэтому сегодняшние настроения «хоть бы дожить до 2025 года» — неприемлемы», — цитирует Александра Лукашенко агентство БЕЛТА.

Президент убежден, что основой роста валового внутреннего продукта Беларуси в 2017 году были не внутренние факторы. «Это надо признать», — сказал он.