В Кремле рассчитывают, что ситуация с поставкой белорусской «молочки» будет разрешена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что ситуация вокруг ограничений поставок продовольственных товаров из Беларуси в Россию будет разрешена. Такое мнение он высказал во время брифинга, сообщают российские СМИ.

«Россия и Беларусь — это единое союзное государство, они входят в ЕАЭС. Между двумя ближайшими союзниками неизбежно иногда возникают трения. В результате диалога каждый раз удается их урегулировать. Рассчитываем, что будет достигнуто понимание и на этот раз, и со временем мы разрешим и эту ситуацию тоже», — сказал Песков.

Россия решила ввести запрет на поставку из Беларуси молочного сырья. В списке запрещенных к ввозу продуктов — молоко и сливки пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные наливом; молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные; сыворотки молочные наливные концентрированные, сухие; концентрат сывороточного и молочного белка.