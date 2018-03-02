В Кремле рассчитывают, что ситуация с поставкой белорусской «молочки» будет разрешена

/ Экономика
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что ситуация вокруг ограничений поставок продовольственных товаров из Беларуси в Россию будет разрешена. Такое мнение он высказал во время брифинга, сообщают российские СМИ.


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«Россия и Беларусь — это единое союзное государство, они входят в ЕАЭС. Между двумя ближайшими союзниками неизбежно иногда возникают трения. В результате диалога каждый раз удается их урегулировать. Рассчитываем, что будет достигнуто понимание и на этот раз, и со временем мы разрешим и эту ситуацию тоже», — сказал Песков.

Россия решила ввести запрет на поставку из Беларуси молочного сырья. В списке запрещенных к ввозу продуктов — молоко и сливки пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные наливом; молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные; сыворотки молочные наливные концентрированные, сухие; концентрат сывороточного и молочного белка.


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Тэги: молочные войны Беларусь-Россия Персона: Дмитрий Песков

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  • Не прикрытое политическое давление при помощи продуктовых войн! Выход один... . Хватит унижаться! Модернизировать все экономические и политические связи с Россией, как с недружественной страной. И начать переориентацию своей беларуской экономики, с учётом привязки к внутреннему отечественному рынку. Что необходимо было делать, уже вчера!
  • Не прикрытое политическое давление при помощи продуктовых войн! Выход один... . Хватит унижаться! Модернизировать все экономические и политические связи с Россией, как с недружественной страной. И начать переориентацию своей беларуской экономики, с учётом привязки к внутреннему отечественному рынку. Что необходимо было делать, уже вчера!