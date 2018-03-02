19-летний парень обвиняется в совершении ДТП с двумя погибшими и четырьмя ранеными

В управлении Следственного комитета по Минской области окончено расследование уголовного дела о смертельном дорожно-транспортном происшествии 8 сентября прошлого года на автодороге Заславль — Дзержинск — Озеро с участием двух автомобилей Volkswagen Passat.

Фото Следственного комитета

Обвиняемым является 19-летний житель Дзержинского района. Он находился за рулем легкового автомобиля, имеет водительский стаж до двух лет.

По данным следствия, обвиняемый вместе с тремя знакомыми мужчинами, один из которых собственник транспортного средства, направлялся в Заславль. Проезжая 32-й километр вблизи деревни Путчино Дзержинского района на участке дороги, где обгон запрещен знаком и разметкой, выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем такой же марки, в котором находилась семья из трех человек. От полученных повреждений на месте погибли пассажиры (мужчина в одном и женщина во втором автомобиле), еще четверо с тяжкими телесными повреждениями были госпитализированы.

В ходе производства следственных действий молодой человек давал противоречивые показания, в том числе, что выехал на встречную полосу по причине якобы внезапно возникшей неисправности.

Для установления обстоятельств происшествия, технических исправностей автомобилей, скорости их движения, проводились допросы участников, очные ставки, следственные эксперименты и иной комплекс следственных действий и исследований.

Согласно результатам экспертиз, проведенных специалистами Государственного комитета судебных экспертиз, каких-либо признаков ненормативного режима функционирования элементов и системы автомобиля до момента происшествия обнаружено не было.

Установлено, что молодой человек двигался с превышением скоростного режима при допустимой с учетом его водительского стажа 70 км/ч.

С учетом собранных данных, полученных следственным и экспертным путем, были опровергнуты различные версии, выдвигаемые обвиняемым.

Как сообщает следствие, 19-летний фигурант создал своими неоправданными действиями угрозу безопасности дорожного движения, совершив маневр обгона, что состоит в прямой причинной связи с наступившими трагическими последствиями.

Молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения и смерть двух лиц). В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает Следственный комитет.