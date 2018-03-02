Три года ограничения свободы получил житель Вилейского района, ударивший милиционера

К трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа приговорен 32-летний житель Вилейского района, ударивший сотрудника милиции.

Приговор суда Вилейского района был оглашен на выездном заседании, которое прошло на предприятии «Стройдетали», где работает обвиняемый.

Инцидент произошел вечером 16 ноября 2017 года. Житель Вилейского района в нетрезвом состоянии шел по проезжей части, светоотражающих элементов на нем не было. Сотрудники отдела департамента охраны задержали мужчину, вызвали патрульную машину ГАИ, та повезла его в дежурную часть райотдела милиции.

По дороге нарушитель активно сопротивлялся, пытался открыть на ходу дверь машины, дважды ударил кулаком в лицо милиционера, который его успокаивал.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия).

Во время следствия и суда мужчина признал свою вину и раскаялся. Отягчающим обстоятельством было состояние алкогольного опьянения в момент совершения преступления, а также неснятая и непогашенная судимость за хулиганство, сообщает УВД Миноблисполкома.