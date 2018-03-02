В ДТП погибли генеральный секретарь и исполнительный директор Белорусской федерации плавания

Генеральный секретарь Белорусской федерации плавания Татьяна Жукова и исполнительный директор Жанна Исаеня погибли в ДТП 1 марта в Витебской области.

На 139-м километре автодороги Минск — Витебск легковой автомобиль «Джили» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «Вольво».

Управлявшая «Джили» Татьяна Жукова была доставлена в больницу, где скончалась, не приходя в сознание. Ехавшая с ней на переднем пассажирском сидении Жанна Исаеня от полученных травм скончалась на месте происшествия.

50-летний водитель «Вольво», житель Лиды, в ДТП не пострадал.

«Плавательная общественность Беларуси глубоко скорбит по поводу гибели в результате трагического ДТП генерального секретаря БФП Татьяны Александровны Жуковой и исполнительного директора БФП Жанны Александровны Исаени. Вклад этих женщин в развитие белорусского плавания сложно переоценить, это результат огромного труда, настоящего педагогического таланта и просто энергетики замечательных людей. Белорусская федерация плавания выражает искренние соболезнование родным и близким погибших», — говорится в сообщении на сайте Белорусской федерации плавания.