«Даже наш цемент не можем свободно продавать. Вот это экономический союз!» Лукашенко раскритиковал деятельность ЕАЭС

Беларусь должна упорно отстаивать свои интересы в ЕАЭС, заявил 2 марта Александр Лукашенко на отчете правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста.

«Это уже становится смешным. Средства массовой информации у нас ерничают — что это у вас за «таежный» союз такой, что отношение к странам-членам жестче, чем к другим? Я не говорю про молоко, которое стало наглым политическим инструментом совсем недавно. Даже наш цемент не можем свободно продавать. Вот это экономический союз!» — раскритиковал деятельность ЕАЭС Александр Лукашенко.

Президент также высказал недовольство работой белорусских представителей в Совете ЕЭК. «Зачем имитировать деятельность, если решаются вопросы только других стран? Ни одна из наших проблем не снята. Поэтому вы должны выбирать один-два серьезных вопроса на 2018 год и упорно «долбить» их, пока они не будут решены», — цитирует главу государства агентство БЕЛТА.