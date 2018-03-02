На мартовские праздники БелЖД пустит дополнительные поезда
Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда на мартовские праздники. Они свяжут столицу с областными центрами и крупными городами, сообщает пресс-служба БелЖД.
Всего с 7 по 12 марта будет назначено 26 дополнительных поездов. Больше всего их прибавят во второй половине дня 7 марта.
Дополнительные поезда на 7 марта
Минск — Брест
№ 721: отправление в 16.11, прибытие в 20.00
№ 663: отправление в 18.27, прибытие в 23.21
№ 655: отправление в 19.15, прибытие в 23.41
№ 711: отправление в 20.12, прибытие в 23.50
Минск — Гомель
№ 638: отправление в 15.11, прибытие в 22.58 (через Калинковичи)
№ 724: отправление в 19.07, прибытие в 22.29
№ 672: отправление в 19.32, прибытие в 23.52
Минск — Витебск
№ 714: отправление в 19.50, прибытие в 23.35
Минск — Пинск
№ 635: отправление в 17.38, прибытие в 22.55
Брест — Минск
№ 712: отправление в 15.48, прибытие в 19.31
№ 722: отправление в 21.05, прибытие в 01.22 (8 марта)
Витебск — Минск
№ 713: отправление в 15.19, прибытие в 18.57
Гомель — Минск
№ 723: отправление в 07.53, прибытие в 11.08
№ 637: отправление в 23.59, прибытие в 04.34 (8 марта)
Гомель-Могилев
№ 721: отправление в 21.03, прибытие в 23.42
Дополнительные поезда 8 марта
Минск — Гомель
№ 684: отправление в 00.25, прибытие в 05.51
№ 710: отправление в 11.09, прибытие в 14.17
Пинск-Минск
№ 636: отправление в 05.10, прибытие в 11.09
Брест-Минск
№ 656: отправление в 05.16, прибытие в 09.59
Гомель-Минск
№ 671: отправление в 00.32, прибытие в 05.21
№ 709: отправление в 15.10, прибытие в 18.09
Дополнительные поезда 11 марта
Гомель — Минск
№ 709: отправление в 15.10, прибытие в 18.09
№ 685: отправление в 19.15, прибытие в 23.50
Коммунары — Минск
№ 642: отправление в 14.50, прибытие в 22.21
Минск — Гомель
№ 686: отправление в 07.44, прибытие в 12.22
Дополнительные поезда 12 марта
Гомель — Минск
№ 671: отправление в 00.32, прибытие в 05.21
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