На мартовские праздники БелЖД пустит дополнительные поезда

Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда на мартовские праздники. Они свяжут столицу с областными центрами и крупными городами, сообщает пресс-служба БелЖД.

Всего с 7 по 12 марта будет назначено 26 дополнительных поездов. Больше всего их прибавят во второй половине дня 7 марта.

Дополнительные поезда на 7 марта

Минск — Брест

№ 721: отправление в 16.11, прибытие в 20.00

№ 663: отправление в 18.27, прибытие в 23.21

№ 655: отправление в 19.15, прибытие в 23.41

№ 711: отправление в 20.12, прибытие в 23.50

Минск — Гомель

№ 638: отправление в 15.11, прибытие в 22.58 (через Калинковичи)

№ 724: отправление в 19.07, прибытие в 22.29

№ 672: отправление в 19.32, прибытие в 23.52

Минск — Витебск

№ 714: отправление в 19.50, прибытие в 23.35

Минск — Пинск

№ 635: отправление в 17.38, прибытие в 22.55

Брест — Минск

№ 712: отправление в 15.48, прибытие в 19.31

№ 722: отправление в 21.05, прибытие в 01.22 (8 марта)

Витебск — Минск

№ 713: отправление в 15.19, прибытие в 18.57

Гомель — Минск

№ 723: отправление в 07.53, прибытие в 11.08

№ 637: отправление в 23.59, прибытие в 04.34 (8 марта)

Гомель-Могилев

№ 721: отправление в 21.03, прибытие в 23.42

Дополнительные поезда 8 марта

Минск — Гомель

№ 684: отправление в 00.25, прибытие в 05.51

№ 710: отправление в 11.09, прибытие в 14.17

Пинск-Минск

№ 636: отправление в 05.10, прибытие в 11.09

Брест-Минск

№ 656: отправление в 05.16, прибытие в 09.59

Гомель-Минск

№ 671: отправление в 00.32, прибытие в 05.21

№ 709: отправление в 15.10, прибытие в 18.09

Дополнительные поезда 11 марта

Гомель — Минск

№ 709: отправление в 15.10, прибытие в 18.09

№ 685: отправление в 19.15, прибытие в 23.50

Коммунары — Минск

№ 642: отправление в 14.50, прибытие в 22.21

Минск — Гомель

№ 686: отправление в 07.44, прибытие в 12.22

Дополнительные поезда 12 марта

Гомель — Минск

№ 671: отправление в 00.32, прибытие в 05.21