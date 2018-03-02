Деньги на изготовление и установку памятной доски БНР в Минске были собраны за несколько часов в интернете

Около трех часов понадобилось белорусской общественности, чтобы собрать необходимую сумму денег на изготовление и установку бронзовой памятной доски на доме по нынешней улице Володарского в Минске, где 25 марта 1918 года была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики.

Сбор средств на памятную доску около полудня 2 марта на интернет-платформе talaka.by запустил общественный деятель и журналист Глеб Лободенко. Одновременно с этим он написал на своей странице в Фейсбуке, что 1 марта «стало окончательно известно» о согласии властей «повесить доску на дом в Минске, где была провозглашена БНР», и уже есть соответствующее разрешение.

«И тут возникли две проблемы. Во-первых, нынешняя доска, которая была изготовлена 25 лет назад, но так и не появилась на доме, находится, мягко говоря, не в самом хорошем состоянии. <…> В связи с этим оргкомитетом [по празднованию 100-летия БНР] принято решение экстренно изготовить копию этой доски из бронзы. По согласию с оргкомитетом по празднованию юбилея ответственность за это дело я беру на себя», — отметил общественный активист.

Уже на третий час после запуска проекта его поддержали боле 230 человек, которые в общем пожертвовали около 6,2 тыс. рублей вместо необходимых 6 тысяч. Сумма пожертвований продолжает расти, пишет БелаПАН.