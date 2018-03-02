Мингорисполком разрешил митинг и концерт у Большого театра в честь столетия БНР

Мингорисполком удовлетворил заявку организаторов праздничной акции по случаю столетия БНР и разрешил концерт и митинг на площадке у Большого театра.

2 марта представители пяти организаций, подавших заявку на проведение акции (Объединенная гражданская партия, объединение «БНФ Адраджэньне», движение «За Свободу», Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) и просветительское учреждение «Амарока») посетили Мингорисполком, где им был дан положительный ответ.

«Встреча прошла нормально, мы получили на руки разрешение, — рассказал БелаПАН заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич. — Сбор участников акции состоится с 13:00 до 14:00 возле Оперного театра, затем пройдет митинг и концерт с использованием сцены и необходимого оборудования до 19:00. Также указано, что Мингорисполком освобождает организаторов от оплаты услуг по охране общественного порядка, расходов, связанных с медицинским обслуживанием и уборкой территорий».

По словам Янукевича, территория вокруг проведения концерта будет ограждена, пройти можно будет после осмотра сотрудников внутренних органов.

«Как это будет организовано технически — пока не ясно. Мы будем проводить переговоры в Главном управлении внутренних дел Мингорисполкома после 12 марта. Осмотр может по-разному выглядеть, будем стремиться, чтобы было максимально комфортно для людей», — сказал политик.

Янукевич отметил, что в ответе Мингорисполкома говорится о недопустимости использования незарегистрированной символики. «Мы отдельно спрашивали о бело-красно-белом флаге. Нам сказали, что проблем и вопросов по его использованию не будет», — сообщил он.

Как сообщил Янукевич, представители организаций, чью заявку санкционировал горисполком, будут контактировать с другими членами оргкомитета по проведению акции. «Если будет желание конструктивно обсуждать дальнейшую работу, мы примем в понедельник участие в заседании оргкомитета», — сказал политик.