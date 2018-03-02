33-летний житель Барановичей получил 9 лет колонии за сексуальное насилие в отношении 68-летней женщины
33-летний житель Барановичей, который в октябре прошлого года напал на 68-летнюю женщину, получил длительный срок заключения.
Как сообщила БелаПАН старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Дарья Жук, преступление было совершено вечером 19 октября 2017 года в одном из районных центров Брестской области, куда в этот день мужчина по своим делам приехал на поезде.
Недалеко от железнодорожного вокзала он напал на 68-летнюю женщину и с применением насилия совершил в отношении нее действия сексуального характера.
После того как пенсионерка стала звать на помощь, преступник скрылся.
Наутро потерпевшая пошла в милицию заявить о произошедшем и обнаружила на месте преступления мобильный телефон, который уронил напавший на нее мужчина.
По телефону сотрудники милиции установили личность преступника, которого 10 ноября задержали в Барановичах.
21 февраля суд признал мужчину виновным по ч. 2. ст. 167 УК и приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии особого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.
Ранее мужчина был судим за изнасилование.
Обсудим?