Россельхознадзор заявил о мошеннических схемах белорусских поставщиков

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На этой неделе по результатам досмотра, проведенного в пункте предварительного уведомления «Красная Горка», управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям запретило ввоз более 13 тонн рыбной продукции из Беларуси.

«Причиной запрета явились установленные факты мошенничества», — сообщила БелаПАН помощник руководителя регионального управления Светлана Земченкова.


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Как сообщает Россельхознадзор, согласно сертификату, выданному белорусской ветеринарной службой, минское ЧПУП «15 Авеню» по поручению ООО «Камиро-Групп» отправило в Россию 13,5 тонны слабосоленого весового охлажденного филе форели с кожей.

По данным же Россельхознадзора, как продукцию ЧПУП «15 Авеню» эту продукцию, произведенную из неизвестного сырья, легализовало СООО «Чизмастер», которому запрещено осуществлять поставки в РФ.

Ведомство сообщило также о запрете ввоза 17 тонн животноводческой продукции из Беларуси: 10 тонн говядины в полутушах производства филиала «Коопзаготпромторг» Поставского райпо и более 7 тонн сладкосливочного несоленого масла, выработанного производственным цехом «Слоним» ОАО «Щучинский МСЗ».

«В ходе контроля указанных грузов у специалистов управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям возникли сомнения в объективности ветеринарного контроля со стороны должностных лиц белорусской государственной ветеринарной службы при отправке данной продукции в Россию», — отмечается в релизе.


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На говядине были обнаружены нечитаемые оттиски ветеринарных клейм, а сертификат не содержал всей предусмотренной действующими нормами информации. Отсутствие обязательных к заполнению сведений в представленном для контроля ветеринарном сертификате и, как следствие, отсутствие фактических гарантий безопасности продукции также стало причинной запрета ввоза масла.

Грузы возвращены отправителям.

 


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Тэги: Россельхознадзор Персона: Светлана Земченкова

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