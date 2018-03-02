В Сморгони мужчина поглумился над бывшей женой и покончил с собой

Громкое семейное происшествие произошло на днях в Сморгони: здесь, сообщают свидетели, муж жестоко поиздевался над женой.

Как отмечают сморгонские следователи, дело возбуждено по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, совершенного способом, носящим характер мучения и истязания (ч.2 ст.147 УК).

Предварительно установлено, что утром 28 февраля в своей квартире в Сморгони местный 59-летний житель причинил многочисленные телесные повреждения совместно проживающей бывшей супруге, 1960 года рождения.

После этого покончил жизнь самоубийством. Предполагаемый мотив – длительные конфликтные отношения.

Некоторые СМИ сообщили, что мужчина из ревности вырезал на лбу у женщины слово: «Б..».

В свою очередь официальный представитель Управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич в комментарии Naviny.by не подтвердил, но и не опровергнул данный факт, заявив, что следствие не может в настоящее время предоставить информацию большую, чем была до этого опубликована.

