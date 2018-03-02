Пенсионерам пообещали заранее выплатить пенсии

В государственном предприятии «Белпочта» пообещали, что пенсии белорусским пенсионерам будут выплачены заранее.

Это связано с тем, что в стране будут длинные выходные мартовские праздники.

Так, выплата пенсий будет происходить:

с 5 марта — в городских отделах связи Брестской области и Минска;

с 6 марта — в сельских Брестской и во всех Могилевской областей;

7 марта — в Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской областях.

В компании также отметили, что в четверг, 8 марта 2018 года, будут работать только дежурные отделения почтовой связи.

Напомним, в Национальном статистическом комитете сообщили, что в январе 2018 года по отношению к предыдущему месяцу реальный размер пенсий снизился на 0,8%, за год — вырос на 1,3%.

В Беларуси в 2018 году пенсии планируют повышать один раз, сообщила журналистам член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Нижевич.