Пожар в Баку: Лукашенко скорбит вместе с азербайджанским народом

Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с жертвами при пожаре в Баку.

«В Республике Беларусь с глубокой скорбью воспринято трагическое известие о пожаре в Республиканском наркологическом центре города Баку, повлекшем человеческие жертвы», — говорится в соболезновании, которое цитирует пресс-служба белорусского руководителя.

Лукашенко «также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим».

По сообщениям с места событий, в результате пожара, который мог быть вызван неисправностью электросети, погибло 24 человека.