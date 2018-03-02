Пожар в Баку: Лукашенко скорбит вместе с азербайджанским народом

/ Политика
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Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с жертвами при пожаре в Баку.

«В Республике Беларусь с глубокой скорбью воспринято трагическое известие о пожаре в Республиканском наркологическом центре города Баку, повлекшем человеческие жертвы», — говорится в соболезновании, которое цитирует пресс-служба белорусского руководителя.

Лукашенко «также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим».

По сообщениям с места событий, в результате пожара, который мог быть вызван неисправностью электросети, погибло 24 человека.


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Тэги: Беларусь-Азербайджан

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