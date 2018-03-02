Макей рассказал, как Беларусь относится к евреям

Во время встречи с делегацией Американского еврейского комитета во главе с президентом АЕК Джоном Шапиро и исполнительным директором АЕК Дэвидом Харрисом, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отметил добрососедские отношения между Беларусью и Израилем.

Проинформировал участников встречи о положении еврейской общины в Беларуси», - сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Стороны «обсудили возможности двустороннего взаимодействия, состояние белорусско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня»