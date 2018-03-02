Новый скандал в белорусском футболе: «вороны» могут улететь за решетку

Белорусская федерация футбола выступила с официальным заявлением по поводу ситуации с футбольным клубом «Крумкачы».

«Неизвестным лицом была предпринята попытка передать одному из членов комитета по статусу и переходам футболистов «привет от воронов» в черном пакете», — отметили в пресс-службе БФФ.

Отмечается, что действия «вторых» лиц произошли в преддверии заседания комитета, который должен был рассматривать ход исполнения клубом «Крумкачы» («Вороны») решения комитета о погашении долгов перед футболистами и представителями тренерского штаба, пишет «ПБ».