Белорусский литературовед Александр Федута удостоен ежегодной премии имени Льва Сапеги, которая учреждена университетами Варшавы, Кракова, Ягеллонии, Вроцлава, Познани и Белостока и находится под почетным кураторством президента Польши.

Александр Федута

Федута получит награду за научные достижения, включая защищенную в 1997 году кандидатскую диссертацию «Проблема читателя в творческом сознании А.С.Пушкина» (Елецкий государственный педагогический университет, Липецкая область России) и получение звания хабилитированного доктора гуманитарных наук (Ягеллонский университет) в 2017 году. Лауреат известен как исследователь истории и литературы XIX века, а также литературных и исторических отношений Польши, Беларуси и России.

Премия будет вручена Федуте в зале сената Варшавского университета 4 апреля, в день рождения Льва Сапеги, государственного и военного деятеля Великого Княжества Литовского.

Награду учредили в 2006 году названные выше польские вузы для белорусов, которые вносят вклад в развитие гражданского общества и строительство независимой Беларуси, ориентированной на Европу и использующей лучшие исторические традиции Речи Посполитой, а также вклад в развитие гражданского общества в Центральной и Восточной Европе.

Первым лауреатом премии стал историк и политик Валентин Голубев. В последующие годы премии удостаивались: 2007 — Язеп Янушкевич (писатель, переводчик), 2008 — Сергей Токть (историк), 2009 — Александр Жлутко (историк), 2010 — Владимир Ляховский (историк), 2011 — Андрей Ляхович (политолог, аналитик), 2012 — Алесь Логвинец (политолог), 2013 — Петр Рудковский (философ, теолог), 2014 — Инна Соркина (историк, уволенная из Гродненского госуниверситета), 2015 — Александр Смолянчук (историк), 2016 — Алесь Беляцкий (правозащитник), 2017 — Артур Клинов (художник, литератор).

Лауреат премии в течение академического года имеет возможность преподавать в ведущих польских университетах. Алесь Беляцкий, обладатель премии 2013 года, смог воспользоваться этим правом только в 2016 году, поскольку находился в заключении. Его тогда «заменил» Рудковский.