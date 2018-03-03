Лукашенко: на счету у людей в милицейских погонах немало достижений

Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником — Днем милиции, который белорусские правоохранители отмечают 4 марта.

«Продолжая овеянные славой героические традиции старших поколений, сотрудники органов внутренних дел с честью и достоинством исполняют свой служебный долг. На счету у людей в милицейских погонах немало достижений, хорошей результативной работы, в которой сполна проявились мужество, профессионализм, гражданская ответственность», — говорится в поздравлении.

По мнению главы государства, органы внутренних дел «надежно выполняют сложные и ответственные задачи по обеспечению правопорядка и законности в обществе, защите конституционных прав и свобод граждан, сохранению стабильности в государстве».

«Убежден, что вы и впредь будете достойно служить своему народу. Государство и общество высоко ценят ваши самоотверженность и преданность Отечеству», — отметил Лукашенко.

Он поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за службу Родине и пожелал новых успехов и достижений в их «нелегком ответственном труде».