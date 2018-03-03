Видеофакт. Полуторагодовалая малышка спасла мать от снежного обвала

В Мурманской области на двух женщин и ребенка обрушился с крыши огромный снежный козырек. Как сообщает lenta.ru, происшествие попало на видео, которое публикует в своем Telegram-канале Следственный комитет (СК) России.

Инцидент произошел в поселке Видяево около полудня 1 марта. Как видно на кадрах, две женщины разговаривают, стоя у входа в здание. За несколько секунд до обрушения снежной массы одну из них отводит в сторону ее полуторагодовалая дочь. После этого всех троих накрывает снежная лавина. В итоге женщинам удается самостоятельно подняться.

Как отметили в СК, в результате инцидента девочку с матерью доставили в больницу, где врачи установили, что их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Следователи проводят проверку по факту произошедшего. Опрошены должностные лица, изъята документация, определяющая порядок очистки кровли от снега и наледи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.