Трое молодых витебчан попались на кражах с дачных участков

В Витебске завершено расследование уголовного дела по обвинению в кражах трех молодых людей.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова, по материалам следствия, 22-летний и 18-летний жители Витебска поддержали предложение своего 16-летнего знакомого поехать в одну из близлежащих деревень, чтобы поискать и сдать металлолом.

Ночью 1 сентября 2017 года на автомобиле IVECO, принадлежащем отцу одного из приятелей, они направились на дачные участки, где украли четыре ванны, а из строящегося дома и хозпостройки — часть деревообрабатывающего станка, мультимедийную стереосистему и другое имущество. Как оценили эксперты, в результате воровской операции был нанесен ущерб шести потерпевшим более чем на 300 рублей. Сбыть похищенное молодые повесы не успели — их автомобиль был задержан сотрудниками милиции при въезде в Витебск.

Задержанным предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205 УК (кража, совершенная группой лиц).

Кроме того, самому молодому из приятелей предъявлено еще и обвинение в краже в кафетерии одного из магазинов пакета с продуктами на сумму более 60 рублей.

К самому старшему из троицы применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (к тому же наложен арест на его имущество на сумму более 7.100 рублей), к 18-летнему, который ранее был судим за хулиганство избрана мера пресечения в виде залога, в отношении несовершеннолетнего — домашний арест.