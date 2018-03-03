Видеофакт. Шаолиньский монах пронзил стекло обычной иглой

В Сети появилось видео, на котором монах из Шаолиня броском швейной иглы пробил стекло, сообщает bloknot.ru.

На записи видно, как монах с небольшого расстояния бросает иглу в стекло, та своим концом пробивает его и прокалывает находящийся за ним воздушный шарик.

Мнения комментаторов разделились: одни восхитились навыками монаха, другие остались разочарованы тем, что игла не пролетела насквозь, а отскочила обратно.

«Похоже, чтобы натренироваться бросать иголку в стекло, нужно лет десять. Но было бы гораздо круче, если бы она на самом деле пробила его насквозь», — отметил один из пользователей.