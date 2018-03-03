Брестский фонд поддержки деловых инициатив незаконно обогащался на выдаче микрозаймов

Прокуратура Бреста провела проверку в Финансово-образовательном местном фонде поддержки деловых инициатив в связи с рассмотрением судами 57 гражданских дел по искам о взыскании с граждан задолженности и процентов за пользование заемными средствами по договорам микрозаймов.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси, установлено, что названная организация согласно уставу должна была выдавать гражданам микрозаймы на осуществление ремесленной деятельности. Однако же обратившиеся лица получали деньги со ставкой до 650% безотносительно к сфере их последующего применения.

По итогам проверки прокуратура Бреста внесла соответствующее представление руководителю фонда.

В связи с непринятием мер по устранению выявленных нарушений прокуратура города и главное управление юстиции Брестского облисполкома направили в Брестский областной суд исковое заявление о ликвидации Финансово-образовательного местного фонда поддержки деловых инициатив.

Иск был удовлетворен судом 21 декабря 2017 года, а решение вступило в законную силу 22 февраля 2018 года после рассмотрения жалобы фонда в Верховном суде.

Аналогичные нарушения прокуроры выявили в деятельности еще двух подобных фондов в Бресте, решается вопрос об их ликвидации.