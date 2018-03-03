Фотофакт. Застрявший в снегу автобус с детьми вытащили спасатели в Житковичском районе

В Житковичском районе Гомельской области сотрудники МЧС помогли выбраться из снежных завалов школьному автобусу с детьми.

Около 15:00 2 марта спасателям сообщили о том, что в деревне Черничи на заснеженной дороге застрял в снегу служебный автобус — требовалась помощь в буксировке.

Когда сотрудники ведомства прибыли на место, оказалось, что попавший в снежную ловушку автобус развозил детей из школы в деревне Озераны по окрестным населенным пунктам. Разъезжаясь на дороге с другим автомобилем, водитель выехал на обочину, где и застрял. В автобусе было четверо детей в возрасте около семи лет.

Прибывшие через 12 минут после вызова спасатели отбуксировали автобус на проезжую часть, все обошлось благополучно.

В этот же день на заснеженной дороге в Октябрьском районе застрял автобус, доставлявший учащихся в школу. Свидетелем этого стал начальник ОВД Октябрьского райисполкома подполковник милиции Геннадий Маджара и его сотрудники. Они вызвали крупногабаритную технику, с помощью которой автобус был вытащен из сугроба. Кстати, с учетом погодных условий каждый автомобиль РОВД в Октябрьском районе для помощи гражданам, попавшим в подобные ситуации на дороге, оснащен тросом, проводами для «прикуривания» АКБ, валенками, термосами с горячим чаем.

Фото: МЧС