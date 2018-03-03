Отравившая одного из своих клиентов наркосбытчица из Бобруйска может сесть на 25 лет

Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Бобруйска, которая обвиняется в приобретении и хранении с целью сбыта, а также в сбыте метадона — напомним, это наркотическое средство отнесено законодательством к категории особо опасных.

Как сообщил БелаПАН представитель областной прокуратуры Виктор Зайцев, 31-летняя обвиняемая четырежды в течение дня продала метадон различным людям. Один из купивших — молодой житель Осиповичей — после употребления наркотика умер.

Установлено, что в двух эпизодах обвиняемая предоставляла лицам, которые покупали у нее метадон, помещение для его потребления.

Наркосбытчица взята под стражу. Ее действия квалифицированы по ч. 1 ст. 332 (предоставление помещений для потребления наркотических средств), ч. 3 ст. 328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и незаконный сбыт особо опасных наркотических средств лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 328 УК) и ч. 5 ст. 328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и незаконный сбыт особо опасных наркотических средств лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 328 УК, повлекшие по неосторожности смерть человека в результате потребления им наркотических средств) Уголовного кодекса.

Отметим, что за совершение наиболее тяжкого из перечисленных преступлений (по ч. 5 ст. 328 УК) предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 12 до 25 лет с возможной конфискацией имущества.