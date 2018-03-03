Фотофакт. В Гродно «скорую» занесло на мосту — упасть в Неман не позволил столб

В субботу, 3 марта, около 09:30, в Гродно, на мосту через Неман по улице Поповича, занесло микроавтобус «Газель» скорой медицинской помощи.

Как сообщает NewGrodno, примерно на середине моста служебный автомобиль вынесло на тротуар. Водительской дверью автомобиль ударился о бетонную мачту осветительной опоры, благодаря чему удержался от дальнейшего неуправляемого движения.

«При движении по мосту у автомобиля выстрелило правое переднее колесо, — рассказал порталу АвтоГродно водитель скорой, — и машину начало носить по дороге. У меня не было выбора, либо ехать на встречную полосу под троллейбус, либо увести автомобиль вправо на тротуар, где не было людей. Выбрал второе».