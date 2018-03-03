На «Пинскдреве» снова смертельный исход — в технологическом бассейне найдено тело рабочего

На предприятии ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» снова погиб рабочий.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк, тело 37-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти было обнаружено утром 2 марта в бассейне, расположенном на участке термической обработки сырья одного из филиалов предприятия. Погибший работал здесь термообработчиком древесины.

Проверку проводит Пинский межрайонный отдел Следственного комитета. Для установления причины смерти рабочего назначена судебно-медицинская экспертиза, изучается документация по охране труда.

19 января на этом же предприятии был смертельно травмирован работник предприятия. По информации интернет-ресурса «Медиа-Полесье», происшествие случилось в цехе по производству фанеры. 38-летний рабочий заметил, что по конвейеру криво движется бревно. Он решил поправить его, не выключив оборудование, и был затянут в лущильный станок.