Станция минского метро «Немига» вновь доступна для пассажиров

Станция «Немига» Минского метро, которая была закрыта из-за обнаружения бесхозного предмета, вновь доступна для пассажиров.

Как сообщил БелаПАН заместитель директора по безопасности Минского метрополитена Вадим Плис, поезда начали останавливаться на станции около 15:10. Обнаруженный ранее неопознанный предмет был обследован саперами и признан безопасным.

Таким образом, станция не обслуживала пассажиров более одного часа. По информации свидетелей, поезда перестали на ней останавливаться около 14 часов.