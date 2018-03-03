Станция минского метро «Немига» вновь доступна для пассажиров

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Станция «Немига» Минского метро, которая была закрыта из-за обнаружения бесхозного предмета, вновь доступна для пассажиров.

Как сообщил БелаПАН заместитель директора по безопасности Минского метрополитена Вадим Плис, поезда начали останавливаться на станции около 15:10. Обнаруженный ранее неопознанный предмет был обследован саперами и признан безопасным.

Таким образом, станция не обслуживала пассажиров более одного часа. По информации свидетелей, поезда перестали на ней останавливаться около 14 часов.


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Тэги: метро безопасность неопознанный предмет Персона: Вадим Плис Город: Минск

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