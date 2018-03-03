Этим летом под Минском пройдет настоящая коррида. Но бескровная

Туристическая компания «ПИС ТУР», специализирующаяся на турах в Испанию, выступает организатором необычного зрелищного мероприятия, которое, если все пойдет по плану, состоится в Ратомке 9-11 июня нынешнего года. Речь идет о корриде, которая впервые будет показана белорусским зрителям. Сейчас проект находится на согласовании в Миноблисполкоме, сообщает портал tio.by.

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Как сообщают представители «ПИС ТУР», коррида будет бескровной, быки по ходу представления не пострадают. Но в остальном зрелище будет абсолютно идентичным настоящей испанской корриде. Шоу будет проходить три дня подряд, каждый день выступят по три быка. Поскольку коррида будет бескровной, выступления матадоров, функция которых — наносить удары быкам, не планируются, зато свое искусство во всей красе покажут артистичные тореро: будут танцы с плащами, акробатические номера и, конечно, адреналин, без которого не обходится ни одна коррида.

По предварительным планам организаторов, шоу посмотрит более пяти тысяч белорусов. В финале каждого шоу предусмотрены развлечения для детей: тореро выкатят на арену деревянных бычков на колесиках и научат детишек кое-каким профессиональным трюкам. 30-минутные выступления быков будут перемежаться 10-минутными номерами в исполнении испанских гитаристов и артистов фламенко. Также можно будет отведать блюда национальной испанской кухни.

Первая коррида в Беларуси станет частью целой культурной программы, посвященной продвижению испанского туристического направления на белорусском рынке.

Шоу белорусам обеспечат быки и тореро из Мадрида. Напомним, что компания «ПИС ТУР» громко заявила о себе на осенней туристической выставке, анонсировав прямой чартер из Беларуси в Малагу (Андалусия, побережье Коста-дель-Соль). По заявлениям представителей «ПИС ТУРа» полноценной чартерной программы из Минска в Андалусию нынешним летом не будет. В конце сезона компания совместно с «АэроБелСервисом» организуют один пробный рейс, покажут регион турагентам и туристам, и, возможно, уже следующим летом белорусские путешественники смогут из Минска напрямую попасть в этот колоритный испанский регион.