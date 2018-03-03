Коля Лукашенко занял третье место в соревнованиях юных биатлонистов «Снежный снайпер»

Шесть комплектов наград разыграны в первый день республиканских соревнований «Снежный снайпер», проходящих в спорткомплексе «Раубичи».

Коля Лукашенко на дистанции

Как сообщает БЕЛТА, в состязаниях принимают участие 168 юных биатлонистов, передает корреспондент БЕЛТА. Поддержать их приехали друзья, одноклассники, родители, а также представители правительства.

«Посмотрев сегодня на открытие соревнований, на трибуны, которые активно поддерживают ребят, у меня сложилось впечатление, что присутствуем на маленькой Олимпиаде, поделился вице-премьер Беларуси Василий Жарко. — Удалось создать отличную атмосферу, много снега только способствует этому. Отмечу, что в «Раубичах» сегодня соревнуются обыкновенные школьники. На своем примере они показывают, что каждый может добиться успехов в массовом спорте».

В первый день определились сильнейшие в спринте в трех возрастных группах (младшая, средняя и старшая). В младшей группе (2006-2007 годы рождения) победили Валерия Сазанкова (Могилевская область) и Егор Скороходов (Минск), в средней (2004-2005) — Мария Гнедчик (Минск) и Владислав Гавдис (Брестская область), в старшей (2002-2003) — Полина Быкадорова (Минск) и Евгений Волков (Могилевская область).

Отметим, что третье место среди спортсменов средней группы занял сын президента Николай Лукашенко.

Завтра соревнования продолжатся смешанными эстафетами в трех возрастных группах.

Болельщиков ожидает развлекательная программа со спортивными аттракционами, у стадиона работают точки питания. Добраться в спорткомплекс «Раубичи» можно будет на автобусе по маршруту №449: Минск (ст. метро «Борисовский тракт», автобусная остановка в сторону центра города) — РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи» — Минск (ст. метро «Борисовский тракт»).

Фото: Александр КУШНЕР / sb.by